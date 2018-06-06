Başbakan Yıldırım Ağrı’da (1)

Başbakanlık otobüsü ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan şehir merkezine hareket eden Yıldırım, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Daha sonra Ağrı Valiliğine gelen Başbakan Yıldırım, burada Vali Süleyman Elban ve il protokolü tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Başbakan Yıldırım basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Elban’dan kentteki yatırım ve projelere ilişin brifing aldı. Ardından miting alanına geçen Başbakan Binali Yıldırım, beraberindekilerle birlikte kürsüden alandakileri selamladı.

İstanbul ve Ankara dışına da uçuşlar başlattık"

Mitingde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı’dan İstanbul ve Ankara dışındaki yerlere de uçak seferleri başlattıklarını söyledi. "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu hizmet kervanı yürüsün istiyoruz" diyen Bakan Arslan, kente yatırımlar yapıldığını ve bunların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

"Huzur, refah, iş aş istiyoruz"

Arslan’ın ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ "Her kim ki kardeşliğimizi bozmak ister, buna mani olmak isterse, bilsin ki, AK Parti ve gözbebeğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna müsaade etmeyecek. Biz geleceğimiz için huzur, refah, çocuklarımıza gençlerimize iyi eğitim, iş aş istiyoruz. Onun için her kim aramızdaki kardeşliğe mani olmaya çalışırsa, önümüze engel koymaya kalkarsa yıkarız, geçeriz. Sizleri başımızın tacı olarak tutarız. 24 Haziran’da temenni ediyoruz ki, bu huzurun sizlerle devam etmesi için destek vereceksiniz" ifadelerini kaydetti.

Daha sonra ise Başbakan Binali Yıldırım alandakilere hitap etti. Ramazan ayını kutlayan Yıldırım "Bugün sizlerle beraber olmaktan hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Değerli kardeşlerim Türkiye’yi baştan başa dolaşıyor ve hasret gideriyoruz. Dün Hakkari ve Van’daydık. Bugün sizlerle beraberiz. Buraya hasret gidermeye, dertleşmeye geldik. Kardeşliğiniz, dostluğunuz, misafirseverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Buradan Doğubeyazıt’a, Diyadin’e, Tutak’a, Patnos’a, Taşlıçay’a, Eleşkirt’e selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün yine çok muhteşemsin Ağrı. Ağrı Dağı gibi başı dik, yiğit hemşehrilerim sizlerle gurur duyuyorum. Burası muhabbetin ve kardeşliğin şehri. Ağrı bir kez daha kardeşliğin destanını yazıyor. 15 Temmuz gecesinde Ağrı ayaktaydı, bayrağını alan meydanlara indi. Alçaklara o geceyi zindan ettiniz. İstikbalimizi, istiklalinizi kurtardınız. Ay yıldızlı bayrakları indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun. Ağrı başkadır, Ağrı benim memleketim. Köklerimin, dedelerimin yaşadığı bu memleket bizimdir" dedi.

"Teröristlerin hevesini kursağında bıraktınız"

Başbakan Yıldırım, "6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş Kürt kardeşlerimizi isyana, sokağa, kalkışmaya çağırdı biliyorsunuz. Ama benim Ağrılı hemşehrilerim bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursağında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür sesle haykırdınız. Ülkemize geleceğimize sahip çıktınız" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile AK Parti il yöneticileri, milletvekilleri ve adayları, MHP ve BBP il yöneticileri de mitinge katıldı.