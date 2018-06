Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu’da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın" dedi.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kapsamında partisince düzenlenecek miting için Ağrı’ya geldi.

Başbakan Yıldırım, mitingdeki konuşmasında Selahattin Demirtaş’ı hedef alarak, "6-7 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş Kürt kardeşlerimizi isyana, sokağa, kalkışmaya çağırdı biliyorsunuz. Ama benim Ağrılı hemşehrilerim bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursağında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür sesle haykırdınız. Ülkemize geleceğimize sahip çıktınız" diye konuştu.

"Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın" diyen Başbakan Yıldırım, "Bu topraklarda Kürtçe türküler yasaktı şarkılar yasaktı anaların kendi çocuklarıyla ana diliyle konuşması yasaktı bu yasakları kim kaldırdı? TRT Kurdi’yi kurduk mu? Köylerimizin ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık mı? Başörtü zulmünü sona erdiren kim? Üniversiteye girişte katsayı engelini kaldıran kim? Rabbimiz bir kitabımız bir peygamberimiz bir biriz beraber kardeşiz biz birlikte Türkiye’yiz. Bu ülke bu vatan bizim. Bazı emperyalistler Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye’de Irak’ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu’da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın" dedi.

Türkiye’de hiç kimsenin etnik kökeni, inancı, dili, kültürü dolayısıyla ayrımcılık görmeyeceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bu size, AK Parti’nin sözüdür. Yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardık. Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil’e giderlerse de Sincar’a giderlerse de Fizan’a giderlerse de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ağrı bizim için farklı çok kıymetli. İstiyoruz ki Ağrı çok daha güzel şartlara kavuşsun. Ağrı’ya bugüne kadar 13 milyar lira destek sağladık" dedi.

"Ağrı Şeker Fabrikası kapalıydı, açtık"

Başbakan Binali Yıldırım, ayrımcılığa son verdiklerini kaydederek, "Bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize devletin her türlü imkanından yararlanma fırsatı verdik. Her vatandaşımızın isteğine, talebine kulak verdik. Şimdi devlet, hükümet Türkiye’nin her yerinde her vatandaşın emrinde, hizmetinde. Her şehrimize ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak gidebiliyor muyuz? Yaylalarımız, şehir merkezlerimiz terörden temizlendi mi? Maşallah. Daha da güzel olacak. Önce terörün izlerini tamamen ortadan kaldıracağız. Ondan sonra da fabrikalar gençlerimize iş aş sağlayacak, yatırımlarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bugün Doğubayazıt yolunda bir çimento fabrikasının da açılışını yapıyoruz. 600 kardeşimiz çalışacak, hayırlı uğurlu olsun. Ağrı Şeker Fabrikası kapalıydı. Söz verdim. Açtık mı, çalışıyor mu? Son 16 yılda Türkiye, Ağrı nereden nereye geldi. Buna sizler şahitsiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ağrı’yı, Türkiye’yi 3.5 kat büyüttük. Bugün dünyada son 10 yılda 10 mega proje yapılıyor. Bunların 6 tanesini Türkiye yapıyor. Türkiye’ye yakışan da budur. Memleketin her köşesini bölünmüş yollarla böldük. Yolları böldük gönülleri, hayatları, Türkiye’nin güneyini kuzeyini, doğusunu batısını birleştirdik" diye konuştu.

"Yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz"

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde destek isteyerek, "Bakın bir şey söyleyeyim, yolları böleriz ancak Türkiye’yi böldürtmeyiz. Hava yolunu halkın yolu yaptık, doğalgazla bütün şehirleri buluşturduk. İnşallah 24 Haziran’da vereceğiniz destekle bu hizmetler katlanarak sürecek" dedi.

Başbakan Yıldırım Ağrı mitinginin ardından Iğdır’a hareket etti.