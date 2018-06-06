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06 Haziran 2018 14:38

Başbakan Yıldırım Vali Elban’ı ziyaret etti

24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim mitingi için Ağrı’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım Vali Elban’ı ziyaret etti

06 Haziran 2018 14:38


Ahmed-i Hani Havaalına gelen Başbakan Binali Yıldırım partililer tarafından karşılandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile birlikte Ağrı Valiliğine geçen Başbakan Yıldırım burada Vali Elban ve ilçe kaymakamları tarafından karşılandı. Tören mangasını selamladıktan sonra valilik makam odasına geçen Başbakan Yıldırım şeref defterini imzaladıktan sonra Vali ve Belediye Başkanı Süleyman Elban ile kentte yapılan ve yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başbakan Yıldırım valilikten ayrıldıktan sonra Dörtyol Kavşağı’nda yapılacak mitinge katılmak üzere valilikten ayrıldı.




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