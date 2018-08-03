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03 Ağustos 2018 18:14

Başkan Budak taksicilerin sorunlarını anlattı

Ağrı Ticari Taksicileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Budak, Özel durakların ve korsan taksilerin sonlandırılması için ciddi bir çalışma başlatılması gerekmektediğini belirtti.

Başkan Budak taksicilerin sorunlarını anlattı

03 Ağustos 2018 18:14


Ağrı Ticari Taksicileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Budak, yaptığı açıklamada,”Taksi duraklarının kör noktalarda kurulmuş olması sebebiyle hizmetin aksamasına neden olmaktadır. Köy ve ilçe minibüslerinin güzergah dışı hizmet vermelerinin önlemesi gerekmektedir. Havaalanı taksilerinin havaalanı dışında merkezde belediyenin kurmuş olduğu ikinci durak kayıtlarının silinip havaalanı durağına kaydırılmasını talep ediyoruz. Özel durakların ve korsan taksilerin sonlandırılması için ciddi bir çalışma başlatılması gerekmektedir. Bu sorunları çözmek için emniyet, belediye, jandarma ve derneğimiz tarafından koordineli çalışan bir komisyon kurulması gerekmektedir. Ticari taksilerin otogara girişine izin verilmesini gerekmektedir. Bu sorunlarımızın çözümü için Valimiz Sayın Süleyman Elban ve ilimizin yöneticilerimizin harekete geçmesini bekliyoruz”dedi.




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