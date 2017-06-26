Bayram günü oruç tutan Azeriler, bugün bayram yaptılar

Bayramlarını bugün yapan Azeri vatandaşlar, Hilalin görünmemesi tartışmalarından dolayı oruçlarını tutmaya devam ederek bugün bayram yaptılar. Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılan Taşlıçay İlçesinde ki Azeri vatandaşlar bir gün gecikmeli olarak Ramazan Bayramını idrak ettiler.

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarında oluşan ihtilaf nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramının ilk günü için dünyanın farklı ülkelerinde iki ayrı tarih belirlenmiş.

Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus ve Cezayir, gibi ülkelerde hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramını 25 Haziran’da birinci gün olarak kabul etmeleri üzerine; İran, Umman ve Fas’ın bulunduğu bazı ülkeler, hilalin görünmediğini belirterek ramazan ayını 30 güne tamamlayacaklarını ve 26 Haziran Pazartesi gününü bayramın birinci günü olarak kutlayacaklarını duyurmuştular.

Türkiye’deki Azeri vatandaşlarda oruç ayını 30 gün tutarak, bugün bayram yaptılar.