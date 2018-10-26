Bebek ile yavru keçinin emzik mücadelesi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bebeğin emziğini emen yavru keçi ve buna ağlayarak tepki gösteren bebeğin görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Diyadin ilçesine bağlı bir köyde kaydedilen görüntülerde keçi yavrusu bebeğin emziğini ağzına alıp emdi. Memeyi almaya çalışan bebeğin çabası yetersiz kalırken ve daha sonra ağladığı görülüyor. Çevrede bulunan bir kişi yavru keçinin ağzında bulunan emziği çıkartıp bir süre ağlayan bebeğin ağzına koyuyor. Emziği ağzına alan bebek ağlamayı bırakıp şaşkın gözlerle olan biteni anlamaya çalışıyor. Bu sırada yavru keçi ise bebeğin etrafında dönerek onunla oynuyor. İzleyenleri gülümseten görüntüler kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Bebek ile yavru keçinin görüntüsü binlerce beğeni ve paylaşım aldı.