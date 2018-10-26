İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bebek ile yavru keçinin emzik mücadelesi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bebeğin emziğini emen yavru keçi ve buna ağlayarak tepki gösteren bebeğin görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bebeğin emziğini emen yavru keçi ve buna ağlayarak tepki gösteren bebeğin görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.


Diyadin ilçesine bağlı bir köyde kaydedilen görüntülerde keçi yavrusu bebeğin emziğini ağzına alıp emdi. Memeyi almaya çalışan bebeğin çabası yetersiz kalırken ve daha sonra ağladığı görülüyor. Çevrede bulunan bir kişi yavru keçinin ağzında bulunan emziği çıkartıp bir süre ağlayan bebeğin ağzına koyuyor. Emziği ağzına alan bebek ağlamayı bırakıp şaşkın gözlerle olan biteni anlamaya çalışıyor. Bu sırada yavru keçi ise bebeğin etrafında dönerek onunla oynuyor. İzleyenleri gülümseten görüntüler kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Bebek ile yavru keçinin görüntüsü binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.