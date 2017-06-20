Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar Ağrı’da

Abide Mahallesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen iftar yemeğine İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi Ağrı İl Başkanı İbrahim Arslan, partili yöneticiler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Hazinedar, Beşiktaş’ın dini, manevi ve çağdaş değerlerin birlikte en güzel yaşandığı yer olduğunu söyledi.

Hazinedar, “İşte buradan Beşiktaş’ın değerlerini size anlatmak, büyütmek, birlikte büyümek, birlikte ses vermek ve bu güzel ülkede sizin, Türkiye hepimizin geleceğe birlikte el ele yürümek için buradayız. Bu organizasyonda bize destek veren CHP Ağrı İl Başkanlığı, CHP İlçe Başkanlarına ve yönetimlerine, burayı şereflendiren canım sevgili muhtarlarıma ve bütün Ağrılı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.