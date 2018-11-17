Büyük Erkekler 3.Grup ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Büyük Erkekler 3.
grup Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası müsabakaları sona erdi.
Ağrı'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası 3. Grup Müsabakaları, yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi.
2 bin 500 kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 24 ilden 87 sporcu katıldı. Müsabakaların son gününde, erkekler 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kiloda final karşılaşmaları yapıldı.
Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalya verildi.
Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
46-49 kilo; 1. Tolgahan Öztürk / 2. Ramazan Özbuğanlı
52 kiloda; 1. Cem Gün / 2. Ömer Ay
56 kiloda; 1. Ali İhsan Alagas / 2. Savaş Ürgün / 3. Ersin Kartal- Muhammet Ersin Emir
60 kiloda; 1. Hakan Doğan / 2. Burak Yücel / 3. Cumali Aziz- Adem Kartal
64 kiloda; 1. Muhammet Gültekin / 2. Orhan Yıldırım/ 3. Ali Rıza Aysın- İbrahim Hakkı Gezer
69 kiloda; 1.Rahman Aydın / 2. Hakan Tosun / 3. Baycan Tuncer- Muhammet Kaya
75 kiloda; 1.Serhat Güler / 2. Mert Kemal Ergün / 3. İlyas Tekin- Batuhan Kılıç
81 kiloda; 1.Bayram Malkan / 2. Aşık Sözügüzel / 3. Mehmet Aktaş-Royal Mamadlı
91 kiloda; 1. Yetiş Kaya / 2. Emir Kara / 3. Brader Koyun- Adem Koç
+91 kiloda; Eren Uzun / 2. Kemal Şen / 3. Önder Nuri Malkoç-Ensar Çolak