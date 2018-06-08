Çin Ankara büyükelçisi ve iş adamları Ağrı’da

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve beraberindeki iş adamları heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi YU Hongyang ve beraberindeki iş adamları Ağrı Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret etti. Vali Elban büyükelçi Yu Hongyang ve heyetini valilik girişinde karşıladı. Valilik makam odasında konuklarını ağırlayan Vali Elban, büyükelçi ve heyetine hoşgeldin dileklerinde bulunarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasında uzun yıllara dayanan kadim bir dostluğun olduğunu söyleyen Vali Elban, son yıllarda iki ülke arasında iş birliğinin sürekli arttığını kaydetti. Elban, “Bu işbirliği sadece ticari alanında değil, turizm eğitim gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu tür ziyaretlerde iki ülke resmi makamları ile vatandaşlarının birbiriyle ilişkileri daha da sıklaşacaktır. O yüzden bu nazik ziyaretinizi çok önemsiyorum. Ziyaretiniz bize büyük bir memnuniyet ve şeref verdi” dedi.

Büyükelçi YU Hongyang ise Çin ile Türkiye dostluğunun İpekyolu’nun yapıldığı döneme dayandığını vurguladı. İki ülke arasında 2010 yılında stratejik iş birliği ortaklığı kurulduğunu hatırlatan Hongyang, “Çin ve Türkiye halkları arasındaki dostluğun uzun bir geçmişi vardır. Çin’deki tarihi kayıtlara göre iki ülke halkının arasındaki dostluk en az kadim İpekyolu dönemine dayanmaktadır. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde çok uzun mesafe katedildi. Özellikle AK Parti iktidara geldikten sonra iki ülke arasındaki ilişki olanca hızıyla ilerliyor” ifadelerini kullandı.