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25 Haziran 2018 00:48

Cumhur İttifakı’nın zaferi Ağrı’da coşkuyla kutlandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanmasının ardından Ağrı’da vatandaşlar araçlarıyla konvoy turu yaptı.

Cumhur İttifakı’nın zaferi Ağrı’da coşkuyla kutlandı

25 Haziran 2018 00:48


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferinden sonra vatandaşlar sokaklara döküldü. Ağrı’da vatandaşlar Dörtyol Kavşağı’nda bir araya gelerek seçim zaferini doyasıya kutladı. ‘Başkan Erdoğan’, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atan vatandaşlar daha sonra araçları ile konvoy oluşturdu. Ellerine aldıkları Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarla konvoy turu yapan vatandaşlar görsel şölen oluşturdu. Korna eşliğinde şehir turu yapan vatandaşlar zaman zaman Azerbaycan bayrağını da araçlarına astı. Yaklaşık 1 saat süren kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.




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