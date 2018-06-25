Cumhur İttifakı’nın zaferi Ağrı’da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferinden sonra vatandaşlar sokaklara döküldü. Ağrı’da vatandaşlar Dörtyol Kavşağı’nda bir araya gelerek seçim zaferini doyasıya kutladı. ‘Başkan Erdoğan’, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atan vatandaşlar daha sonra araçları ile konvoy oluşturdu. Ellerine aldıkları Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarla konvoy turu yapan vatandaşlar görsel şölen oluşturdu. Korna eşliğinde şehir turu yapan vatandaşlar zaman zaman Azerbaycan bayrağını da araçlarına astı. Yaklaşık 1 saat süren kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.