Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bize dost olan kazanır, düşman olan kaybeder”

Bunu FETÖ ile yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ağrı 6. olağan il kongresine katıldı. Ağrı’da Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda Ağrı genelinde yüzde 43’lük bir evet oranına ulaşıldığını belirterek, “Bu önemli bir oran. Elbette yeterli değil. Benim bildiğim Ağrı’ya bu oran yakışmıyor. Ağrı çok daha farklı. Bu bir geçiş dönemiydi. Yeniden Ağrı o eski günlerine dönüyor, dönecek buna inanıyorum. Ağrı’nın önümüzdeki dönemde çok daha güçlü olarak yanımızda olacağına inanıyorum. Ağrı eski günlerine geri dönecek” dedi.

Ağrı’ya İbrahim Çeçen Üniversitesini kuran Ağrılı işadamı İbrahim Çeçen’den Ağrı’ya bir tıp fakültesi sözü aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hastanemiz Mart’ta bitiyor. Ağrı’ya hayırlı olsun. İnşaatının bu kadar uzamasından dolayı sorumlulara hesabını soracak ve Mart’ta hastanemizi hizmete açacağız” dedi.

Yerel seçimlerde seçilen belediye başkanının Ağrı’da durmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de müdahale ettik kayyum atadık. Bizim derdimizle dertlenecek belediye başkanlarına, bakanlara ihtiyacımız var bunu böyle bilelim. Terörle dayanışma içinde olandan hizmet olmaz” diye konuştu.

“Hayvancılıkta sıkıntı var deniyor, Ağrı tek başına hayvancılık konusunda sıkıntıyı çözebilecek kapasiteye sahip” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir yerde terör varsa bırakın dışarıdan gelen yatırımcıya yatırım yapmayı, oranın kendi insanlarını bile yerinde tutamıyoruz. İş adamlarımız artık buralara da gelip yatırımlarını yapacaklar. Ağrı da birçok şehrimiz gibi terör kurbanıdır. Niye Ağrı Dağı’na bu insanlar çıkamıyor korkuyor, ama bu terör belası ortadan kalkmış olsa sadece Ağrı Dağı için on binlerce insan buraya turist olarak gelir. Yine Tendürek Dağı. Bir kısır döngünün içine düşmüştür. Yatırımcı gelmiyor. Geçmişte Ağrı’yı teslim alan zehirleyen bölücülük virüsünü vücudumuzdan atmanın zamanı gelmiştir. Terör belası ortadan kalkmış olabilse Ağrı Dağı için bile binlerce turist gelir. Gönlüm bu duruma asla razı değil. Şimdi yeni bir hamleyle işsizliğin üstünden gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzeyimizden güneyimize ülkelerin ve halkların nasıl paramparça edildiğini görüyorsunuz” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yularını şu ve bu yabancı güce teslim etmiş hiçbir yapının bu ülkeye hiçbir faydası yoktur. Benim Kürt kardeşlerimin bölücü zihniyetli partilere ihtiyacı yoktur. Kürt kardeşlerimiz diledikleri gibi işlerini yapıyorlar. Israrla Kürt kardeşlerimizi tahrik etmenin adı ırkçılıktır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizin aksini düşünen herkes karşılarında önce bizi bulur. Suriye’de faaliyet gösteren PYD-YPG sanıyor musunuz ki Kürt kardeşlerimin hayrı için çalışıyor. Suriye’de yıllarca kimlik dahi verilmeyen Kürt kardeşlerimin haklarını elde etmedikleri zaman bizzat şahsım Esed’e karşı savundum. DAEŞ’i kim kurdu, silahlandırdı, ülkeyi kim ateşe verdiyse PYD’yi de onlar kurdu, onlar yönetiyor. Suriyeli kardeşlerimizin bir tek dostu vardır o da Türkiye’dir. Çukur eylemleriyle bir deneme yaptılar devletimiz bu bölücülere hak ettikleri dersi verdik. Artık geleceğimize çok daha güvenli bakabiliyoruz. Ermenistan özellikle diasporanın etkisiyle ülkemizle dostluk kanallarını kapalı tuttuğu için dışarıda kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Gürcistan, Türkiye ve Batı dünyası ile bir köprü vazifesi yaparak kendisine aydınlık bir gelecek inşa etmiştir. Bize dost olan kazanır, düşman olan kaybeder. Oyun bozanlık eden asla Türkiye olmamıştır. Müttefiklik hukukunu ihlal eden biz olmadık. Bugün de Suriye’de Irak’ta yaşadığımız sıkıntıların nedeni iki yüzlü davranılmış olmasıdır. Biz de buna rıza gösterdiğimiz için hedefe koydular. Türkiye Irak’taki Suriye’deki kardeşlerinin yaşadığı zulümlere sırtını dönebilir mi? Türkiye’de kardeşi kardeşe kırdıran bu zalim düzenin sürmesine rıza gösterebilir mi? ABD’de bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu FETÖ ile yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin. Ülkemizde elde edemedikleri neticeye ayrı tezgah aynı senaryo aynı malzemeyle ulaşma çabasındalar. Hepsi Türkiye’yi diz çöktürmeye amaçlamaktalar. İstedikleri kadar uğraşsınlar başaramayacaklar. Bu millet oynanan oyunu gayet iyi biliyor. Ana muhalefetin başındaki zat aynı amaçla kullanılıyor. Bu oyunların hiçbiri birbirinden farklı değildir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı-İzmir hava taşımacılığı konusunda talepler olduğunu da ifade ederek, 24 Ocak 2018 itibariyle haftada üç sefer başlayacağı müjdesini verdi.