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31 Mayıs 2018 14:16

Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde işbirliği protokolü" kapsamında Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu’nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı

31 Mayıs 2018 14:16


Hazırlanan bilim fuarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İmran Bakırhan, "Teknoloji ve tasarım hocalarımızın danışmanlığında, çocukların yıl içerisinde öğrenmiş oldukları akademik bilgilerini, tasarlayarak projeye dönüştürerek sergilediler. Bunu yapmamızdaki amacımız, çocuklarımızın öğrenmiş oldukları bilgileri teknolojiye dönüştürme imkanın sağlanmasıdır" diye konuştu.


11 adet projenin sergilendiği ve 45 öğrencinin görev aldığı fuarın açılışına İlçe Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy katıldı.




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