Deplasmanlı Süper Amatörde Patnos 1978 Spor fırtınası esiyor

Deplasmanlı Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Patnos 1978 Spor yoluna doludizgin devam ediyor.

Ligde şampiyonluğun en büyük favorisi olan Patnos 1978 Spor lige çok iyi bir başlangıç yaptı. İkinci haftası geride kalan ligde hafta sonunda Hamur ilçe stadında Hamur Sporu 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden kırmızı beyazlı ekip haftayı 6 puanla lider tamamladı. Patnos 1978 Spor ligin ilk iki haftasında Ağrı Vefa Sporu 2-0 mağlup etmişti. Gelecek Pazar günü kendi saha ve seyirci önünde Hamur'un bir diğer ekibi olan Hamur Kümbet Spor ile karşılaşacak olan Patnos 1978 Spor, yine çok iyi bir futbol sergileyerek galip gelip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Patnos 1978 Spor Kulüp Başkanı Çetin Tezcan, “ Sezon öncesinde önemli transferlere imza atarak şampiyonluk hedefleyen bir takım kurduk. Sezon başından beri çok iyi bir oyun ortaya koyarak yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Hafta sonunda deplasmanda karşılaştığımız Hamur Sporu farklı mağlup ederek ligin zirvesine çıktık. İnşallah takımımız bu performansını ligin sonuna kadar devam ettirerek şampiyonluk kupasını ilçemize kazandıracağız.

Patnos 1978 Spor Hocası Oktay Belli ise şöyle konuştu, oyuncularımıza güvenimiz tam. Ligde iki maçından da galibiyetle ayrılan oyuncularımızı kutluyorum. Ayrıca bizi sonuna kadar destekleyen İlçe Kaymakamımız Ümit Altay ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize güvensinler, desteklerini sürdürsünler” dedi.