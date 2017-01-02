Diyadin belediyesi buz timi iş başında

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde itfaiye ekipleri, çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Diyadin’de, çatılardan sarkan buzlar vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. İlçedeki yüksek binalardan sarkan buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeden dolayı Diyadin Kaymakamı ve Diyadin Belediye Başkan Vekili Mekan Çeviren, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve kaldırımlarda rahat bir şekilde yürümelerini sağlamak için apartmanların saçaklardan sarkan buzların kırılması yönünde itfaiye ekiplerine talimat verdi. Ekipler, ilçe merkezinde bulunan yüksek binalardaki buz sarkıtlarını kırmaya başladı.