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06 Ocak 2017 13:24

Diyadin Belediyesinin önemli bir projesi hayata geçti

Diyadin Belediyesinin önemli bir projesi hayata geçti

06 Ocak 2017 13:24

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi Başkanlığı, kadınlara yönelik iş istihdamını sağlamak amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA) sunduğu proje onaylanarak hayata geçirildi.
Diyadin Belediyesinin Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA) sunduğu ve onaylandığı “Diyadin toplumsal destek ve entegrasyon projesi” hayata geçti. Proje kapsamında onarımı yapılan bina Diyadin Belediyesi, Diyadin Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Ağrı İl Müdürlüğünün desteği ile 50 kadına mesleki yeterlilik ve sertifika verilerek ilerisi için iş yaşamına katılmaları hedefleniyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Diyadin Belediye Başkan Vekili Mekan Çeviren, “Kursiyerlere günlük 20 lira verilerek aile bütçelerine destek sunmalarını sağladık. Ayrıca kursiyerlere belediyemizce sunulan giysi malzemeleri ile 23 Nisan da anaokulu öğrencilerinin kıyafetlerinin tasarım ve uygulamalarına geçildi. İlerisi için hastane ve diğer kamu kurumlarının yatak ve nevresimlerini üretmeyi, öğretmenlerin önlüklerini ve yöreye ait olan yöresel elbiselerini de üretmeyi hedeflemekteyiz. Proje süresi 3,5 ay olup gelişen şartlar doğrultusunda süresi uzatılacaktır. İstihdamı arttırıcı ve ilçemizdeki işsizlik sorununu çözmeye yönelik projelerimizi uyguluyor ve titizlikle takip ediyoruz. Diyadin Belediyesi olarak Diyadin’i daha yaşanılabilir gelişmiş modern bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Proje Koordinatörü olan Belediye Başkan yardımcısı Salih Yaşar’a çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.



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