Doğu Anadolu’da asırlık tırpan geleneği yaşatılmaya devam ediliyor

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde vatandaşlar tarlalarını biçmeye başladı. İlkbaharda havaların oldukça yağmurlu olması dolayısıyla geçmiş yıllara göre oldukça bereketli olan tarım arazileri çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kışın hayvanlarının yem ve besi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ovalık alanları biçerler ve teknolojik aletlerle biçerken yüksek kesimlerde biçerlerin giremediği yerleri ise imece usulü tırpanlarla biçiyor. Bir yandan kış için hazırlıklara başlayan besiciler, bir yandan da unutulmaya yüz tutan meslekler arasına giren ‘tırpan’ ile ot biçme geleneğini yaşatmaya çalışıyorlar. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarım arazilerinin yolunu tutan çiftçiler imece usulü olarak gruplar halinde tırpanlarla otlarını biçiyor. Öte yandan bölgede birçok vatandaş ise 120 lira yevmiye karşılığında çiftçilere çalışıyor.

‘Asırlık tırpan geleneği yaşatılıyor’

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Binkaya Köyü’nde yaşayan çiftçiler hava sıcaklığının 40 dereceye kadar vardığı bu günlerde yüksek kesimlerde imece usulü çalışarak tırpanlarla otlarını biçiyor. Sabah saatlerinde tarım arazilerinin yolunu tutan çiftçiler ‘Dengej’ dinleyerek akşam saatlerine kadar ot biçmeye devam ediyor. Tarım arazilerinin oldukça fazla olduğu köyde vatandaşlar tırpanlarla Eylül ayına kadar otlarını biçecek.