Doğu Anadolu’nun en büyük canlı hayvan pazarı Ağrı’da yapılıyor

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin verdiği destekle Doğubayazıt-Iğdır karayolu çevresinde temeli atılan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük canlı hayvan pazarı olacak olan Doğubayazıt Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı’nın temel atma törenine Ağrı Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir katıldı.

Programda konuşan Vali Süleyman Elban, Doğubayazıt’ın küçükbaş hayvancılık bakımından önemli bir kent olduğuna dikkat çekti. İlçede yapılacak canlı hayvan pazarının bölge ticareti ve hayvancılığa önemli katkılar sunacağını söyleyen Elban, Doğubayazıt’ın önemli bir hayvancılık merkezi olduğunu ve maalesef bunun bilinmediğini kaydetti. Elban, “Yer olarak da doğru olan bu tesis bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçi kardeşlerimize gelir açısından ciddi destek olacak. Ayrıca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki diğer birçok kişi buraya ticaret için gelecek ve nezih alanda sağlıklı ticaret yapacak. Buraya her gelen giden, her ticaret yapan ilçemiz için artı bir değerdir, kazançtır. Bu tesis, bölgemizin hem ticaretinin hem de hayvancılığın gelişmesine çok ciddi katkılar sağlayacak” dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’de DAP Bölge Kalkınma İdaresinin sorumluluk alanına 15 ilin girdiğini anlattı. 15 ildeki küçükbaş hayvan varlığının Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığının yüzde 27’sin oluşturduğunu ifade eden Demir, bölgedeki besicilerin hayvanlarını ciddi miktarda nakliye bedeli ödeyerek batıdaki illere sattıklarını dikkat çekti.

Demir, “DAP İdaresince 2017 yılında finansmanı sağlanan Doğubayazıt Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı bölgenin en büyük hayvan kapasitesine sahip iki adet hayvan satış alanından oluşacak. Her bir bölgede 360 büyükbaş ve bin 80 küçükbaş hayvanın satışının yapılabileceği toplam 3 milyon 700 bin lira maliyetli pazarda, iki katlı hizmet binası, kapalı ahır, karantina ahırı, gübre çukuru, dezenfeksiyon çukuru gibi birçok bölüm de olacak” şeklinde konuştu.