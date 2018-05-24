Doğubayazıtlılar, “Otogargara” ile eğlendi

Doğubayazıt’ta bir grup sanatsever öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu tiyatro ekibi, Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan ve bir otogarda geçen garip ama gerçek olayları trajikomik bir biçimde ela alan “Otogargara” isimli oyunla tiyatro severlerin karşısına çıktılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren Doğubayazıtlılar, oyun sonunda öğretmenler ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan oyuncu kadrosunu uzun süre ayakta alkışladılar.

Oyunda başarılı bir oyunculuk performansı sahneleyen ve aynı zamanda oyunun yönetmenliğini de üstlenen Savcı Hakan Kılıç İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Büşra Başaran, yorucu ama keyifli bir prova sürecinin ardından Doğubayazıtlı tiyatro severlere güzel bir oyun sahnelemekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken; “ Bildiğiniz gibi geçen hafta da minik öğrencilerimizle keyifli skeçler sahnelemiştik. Tiyatro insana, insanca yaşamayı öğreten bir sanat. Bugün bizler, İlçe Kaymakamlığımızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle tiyatro sever üniversiteli gençlerimizi de yanımıza alarak provalarına başladığımız oyunumuzu nihayet Doğubayazıt’ta yaşayan tiyatro severlerle buluşturduk. Yorucu ve meşakkatli bir prova süreci geçirdik. Ancak salonumuzun tamamının dolu olması bu yorgunluğumuzu üzerimizden çabucak atmamızı sağladı. Şehirlerarası otobüs yolculuklarından çeşitli insan manzaralarının anlatıldığı oyunumuzda ağırlıklı olarak güldürürken, zaman zaman da gerçeğin hüznüne seyircimizi kaptırıp insanlığın bazı erdemli yanlarını sahnelemeye çalıştık. Oyun sonunda aldığımız olumlu tepkilerle bunu başardığımızı düşünüyorum. Bugün buraya kadar gelip bizleri alkışlayan İlçe Emniyet Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Şube Müdürlerimize, oyunda görev alan öğretmen arkadaşlarıma, meslek yüksekokulu öğrencilerimize, izleyicilerimize ve her fırsatta yanımızda olan değerli kaymakamımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bu arada oyunu izlemeye gelen seyirciler, bir süre önce tiyatro ekibince başlatılan “Bir bilet, iki kitap” kampanyası çerçevesinde Doğubayazıt’ta bir köy okulunda şehit öğretmen Necmettin Yılmaz adına oluşturulması planlanan okul kütüphanesine bağışta bulunmak amacıyla bilet yerine kitap bağışında bulunarak oyunu izlediler.