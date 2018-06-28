Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ağrı
  •  » Doğubayazıt'ta Bengi'nin Öldürülmesiyle Ilgili Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
28 Haziran 2018 15:51

Doğubayazıt’ta Bengi’nin öldürülmesiyle ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal Mevlüt Bengi’nin AK Parti’yi desteklediği için terör örgütü tarafından infaz edilmesinin ardından bölgede başlatılan operasyon tüm hızıyla sürerken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Doğubayazıt’ta Bengi’nin öldürülmesiyle ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

28 Haziran 2018 15:51


5 gün süreyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yanyurt köyü kırsalında geniş çaplı terör operasyonu başlatıldı. Elektrik direğine bağlı halde cesedi bulunan Mevlüt Bengi’nin katilleri PKK’lı teröristlere adeta bomba yağdırılıyor.


Faillerinin yakalanması maksadıyla Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ederken Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince civar köylerde olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak soruşturma derinleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç