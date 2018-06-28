5 gün süreyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yanyurt köyü kırsalında geniş çaplı terör operasyonu başlatıldı. Elektrik direğine bağlı halde cesedi bulunan Mevlüt Bengi’nin katilleri PKK’lı teröristlere adeta bomba yağdırılıyor.

Faillerinin yakalanması maksadıyla Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ederken Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince civar köylerde olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak soruşturma derinleştirildi.