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Doğubayazıt'ta çıkan yangın korkuttu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evin dışında bulunan mutfakta çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evin dışında bulunan mutfakta çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Hasankeyf Mahallesi Minnur Sokak'ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın evinin yanında bulunan mutfakta henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangının çıktığı mahalleye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler yangının çevrede bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Mutfak kullanılamaz hale geldi.

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