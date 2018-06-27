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27 Haziran 2018 16:08

Doğubayazıt’ta cinayetin işlendiği köy ve çevresinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal Mevlüt Bengi’nin AK Parti’yi desteklediği için terör örgütü tarafından infaz edilmesinin ardından 5 gün süreyle çıkma yasağı ilan edildi.

Doğubayazıt’ta cinayetin işlendiği köy ve çevresinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

27 Haziran 2018 16:08

Bölgede geniş çaplı terör operasyonu başlatıldı.


Yanyurt köyünde dün elektrik direğine bağlı halde cesedi bulunan Mevlüt Bengi, Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Türkmen köyünde defnedildi.


Olayın ardından Yanyurt köyü ve civarında bulunan 10’a yakın köyde 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Köylerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından tutulurken köy içerisindeki evlerde de aramalar yapıldı.


Jandarma komando ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda belirlenen noktalar top atışı altına alındı. Belirli güzergahlarda yollara döşenen el yapımı patlayıcılar uzman ekipler tarafından imha edildi.


Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun devam edeceği kaydedildi.


Öte yandan Doğubayazıt’ta dün başka bir hain saldırıda katledilen hastane çalışanı Feyzi Ertik de Sağdıç köyünde defnedildi.




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