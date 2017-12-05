Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında fiziki bakımdan yüzde 80’inden daha iyi olduğunu belirterek, bundan sonraki amaçlarının insan kalitesi ile birlikte bilimsel çalışmalarda iyi bir noktaya gelmek olduğunu söyledi.

İhlâs Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin iyi bir noktada olduğunu dile getirdi. Geçen yıl kasım ayında URAP’ın raporunda üniversitemizin bilimsel yayınlarda son sırada olduğunu ancak, yükseliş trendine girerek bu yıl 45. sıraya yükselerek önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Karabulut; “2000 yılı sonrası kendi akranları arasında batıdan doğuya, kuzeyden güneye kadar, Türkiye’deki üniversitelerin fiziki bakımdan yüzde 80’inden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bize de düşen inşallah bu fiziki anlamdaki imkânımızı insan ve bilimsel kalite ile daha iyi bir noktaya getirmektir. İyi yolda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Üniversite olarak iyi bir noktadayız. Geçen yıl kasım ayının ilk haftasında yayınlanan URAP’ın raporunda üniversitemiz maalesef son sıradaydı ve bu bizi üzdü. Şu andaki sıralama da biz 2000 sonrası kurulan üniversiteler arasında 45. sıraya yükseldik. Sondan en az 20 basamak yukarıdayız. İnşallah kendi akranlarımız içerisinde hak ettiğimiz yere geleceğiz diye düşünüyorum. Bunun için de ciddi anlamda çaba sarf edeceğiz” dedi.

‘IC Vakfı ile projelerimiz devam edecek’

Bugüne kadar öncelikle üniversitenin fiziki yapısına yatırım yaptıklarını, bundan sonra önceliklerinin insana yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Rektör Karabulut, İbrahim Çeçen Vakfı’nın üniversitede 500 öğrenciye burs verdiğini dile getirdi. IC Vakfı’nın üniversiteye yeni başlayan ve maddi durumu iyi olmayan birinci sınıf öğrencileri ile yabancı öğrencilere de ilk kez burs verdiğini aktaran Rektör Karabulut, “İbrahim Çeçen Bey ile yaptığımız görüşmelerde üniversiteye fiziki anlamda yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, artık insana yatırım yapma zamanının geldiğini belirttim. Zaten kendileri konuşmalarında bunu söylediler. Sayın İbrahim Çeçen Bey öğrencilerle yaptığı söyleşide; ‘bugüne kadar binalara yatırım yaptık, bundan sonra insana yatırım yapacağız’ dedi. Bu konuda da hemfikir olduk. Bu sene IC Vakfı bize 100 kontenjan daha ayırdı. Biz de “yabancı öğrencilerimiz var onlara da yardım etmek istiyoruz” dedik. Sağ olsunlar kontenjanı arttırdılar ve yabancı uyruklu öğrencilerimizi de dahil ettik. Bizim şu anda devletten ve çeşitli kuruluşlardan burs alan ortalama 3 bine yakın öğrencimiz var, IC Vakfı ile beraber 3 bin 500 öğrenciyi buluyor ki bu ciddi bir sayı” ifadelerini kullandı.

IC Vakfı’nın üniversiteye ve öğrencilere büyük bir katkı sağladığını ve bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlere destek olduğunu vurgulayan Rektör Karabulut, “IC Vakfı öğrenci kulüplerine de ciddi destekler veriyor. Bu, öğrencilerimiz ile sosyal anlamda bire bir ilişki kurmamıza yardımcı oluyor. Biz de planlı programlı ne istediğimizi bilerek Vakıftan bir talebimiz olduğu zaman iletiyoruz, bugüne kadar hiçbir talebimiz geri çevrilmedi. Vakıf bize ciddi manada hem moral motivasyon sağlıyor, hem de bilimsel anlamda katkı sunuyor. Ben göreve başladığımda bir önceki yılın çalışmaları kapsamında 70 bin lira civarında akademik teşvik verdik. İnşallah bundan sonra da bunlar artarak devam edecek. Bu sene Nisan ayında ilk uluslararası kongremizi Antalya’da IC Holdinge ait bir otelinde yaptık. Türkiye’den ve yurtdışından 300’den fazla katılımcı oldu. Ekim ayında 4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumunu yaptık. Bu sempozyumda 100’den fazla bildiri sunuldu. Ağrı’nın ve üniversitemizin tanıtımına önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Ağrı’nın Bilimsel anlamda bir atılım yapmalıyız. İyi bir noktada olan fiziki yapımızı, eğitim öğretim kalitesi ve bilimsel araştırma potansiyeli ile pekiştirip, Ağrı’nın ve üniversitemizin sesini duyurmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.