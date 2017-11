Doğuştan karaciğer yetmezliği hastası olan oğlunun hayatta kalabilmesi için karaciğer naklinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen anne, "Şu anda kanaması var zaten, son aşamadayız. Doktorlar 1-2 ay yaşar ya da yaşamaz diyorlar" dedi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyünde ikamet eden Emrah ve Mizgin Aslan’ın ikinci çocuğu olan Şerzan doğduğundan beri karaciğer yetmezliği hastalığı ile mücadele ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören minik Şerzan’ın ailesi karaciğer nakli bekliyor. Yürüyemeyen ve sürekli ağlayan minik Şerzan’ın durumu yürek burkuyor. Karaciğer nakli yapılması için sırada bekleyen aile 0 RH Pozitif kan grubu olan vatandaşlardan yardım istiyor. Minik Şerzan’ın iyileşmesi için 19-45 yaş aralığındaki vatandaşlardan karaciğer nakli yapılması gerekiyor.

"1 buçuk yıldır nakil bekliyoruz"

Oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını isteyen anne Mizgin Aslan, bir buçuk senedir karaciğer nakli beklediklerini söyledi. Her sabah uyandığında oğlunun ölmesinden korktuğunu belirten Aslan, oğlunun iç kanama geçirdiğini ve bunun devam etmesi halinde doktorların kendisine oğlunun öleceğini söylediğini dile getirdi.

Acılı anne Arslan, "2 çocuk annesiyim, bir buçuk yaşındaki oğlum karaciğer yetmezliği hastası. Bir buçuk senedir karaciğer bekliyorum. Bir annenin en zor görevi herhalde bir sabah kalktığında çocuğum acaba oğlum öldü mü demesi. Her sabah kalkıyorum acaba diyorum öldü mü? Çünkü doktor oğlumun bir sabah uyandığında ölmüş olacağını söylüyor bana. Ben de hiç uyuyamıyorum, eşimin de pek uykusu olmuyor. Oğlum uyuduğunda bu kez ben korkuyorum, acaba bir şey mi oldu diye. Şu an iç kanama geçiriyor. Doktorlar eğer bu iç kanaması artarsa öleceğini söylüyorlar. Ben Allah rızası için çocuğuma Sağlık Bakanlığı ve duyarlı insanlardan karaciğer vermelerini istiyorum. Oğlum çok acı çekiyor ben bu acılarla ölmesini istemiyorum" diye konuştu.

"Doktorlar 1-2 ay yaşar ya da yaşamaz diyorlar"

Oğlunun oyun oynamasını istediğini anlatan gözü yaşlı anne Aslan, "Ümidini kurduğum hayalleri ile ölmesini istemiyorum. Bir gün yaşıtları gibi onun da koşmasını, oyun oynamasını ve bir gece sabaha kadar uyumasını istiyorum. Vücudu kaşıntı yaptığı için tamamen şişiyor. Kaşıntı vücudunu paramparça ediyor, hiç uyuyamıyor. Yemek yemiyor, mamasını bile alamıyor. Şu anda kanaması var zaten, son aşamadayız. Doktorlar 1-2 ay yaşar ya da yaşamaz diyorlar. Ben bu acıları gördükten sonra biraz da hayat sevincini görmesini istiyorum. Şu hayattan biraz zevk alsın istiyorum. Diğer oğlumun da psikolojisi altüst oldu. Onu da bırakıp gidemiyoruz, çok çaresiziz. Önce Allah’tan sonrada insanlardan yardım istiyoruz. Allah rızası için 0 RH Pozitif kan grubu taşıyan insanlardan yardım istiyoruz. Bizim ailede kan grupları uyuşmuyor" şeklinde konuştu.

"Çaresiz kalmak çok zor, hayatta en büyük şey çaresizliktir"

Hayatta en zor şeyin beklemek ve çaresiz kalmak olduğunu vurgulayan Aslan, "Oğlum zaten çok acı çekiyor, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin ailelerinden rica ediyorum, Allah rızası için oğluma can versinler, minnettar olurum. Bu küçücük bedenine bakmayın aslında yavrum sırtında çok büyük yükler taşıdı. Her şey bir yana kaşıntısı da bir yana vücudu paramparça, yardım istiyorum. Ben bunu yaşamış bir insan olarak oğluma bir şey olursa Allah korusun, sağlam organlarımı bağışlamak istiyorum. Çünkü beklemek, çaresiz kalmak çok zor. Hayatta en büyük şey çaresizliktir. Çok çaresiziz, çok acı çekiyor, ben oğlumun ölümünün yaklaştığını hissedebiliyorum. Çünkü iştahı kesildi, kanaması oluyor. Her sabah kalktığımda acaba bugün öldü mü diyorum. Hepinizden yardım istiyorum, oğluma karaciğer bağışı yapılmasını istiyorum. Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı.

İnşaatlarda çalışarak evinin geçimini sağlayan baba Emrah Aslan ise, tek isteklerinin bir an önce oğlunun iyileşmesi olduğunu kaydetti. Baba Arslan, "Çocuğumda karaciğer yetmezliği var. Bir buçuk senedir hastanelerdeyiz. Doktorlar çocuğumun acilen karaciğer nakli olmasını istiyorlar. Karaciğer nakli olmasa hayati tehlikesi büyüktür. Allah rızası için bir an önce çocuğuma karaciğer nakli yapılmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığından, hastanelerden, özel hastanelerden çocuğumun bir an önce iyileşmesi için yardım istiyorum. Duyarlı insanlara buradan sesleniyorum. Çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Bundan başka hiçbir şey istemiyorum. İnşaatta çalışıyordum, bir hafta önce işe gittim tekrar döndüm. Çocuğum son aşamalara geldiği için bir hafta önce babam hastaneye yatırdı" dedi.