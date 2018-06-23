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23 Haziran 2018 16:54

Dolu Ağrı’yı beyaza bürüdü

Ağrı’da il genelinde etkili olan dolu kentte cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Dolu Ağrı’yı beyaza bürüdü

23 Haziran 2018 16:54

Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Kentte öğleden sonra etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Giderek şiddetini arttıran dolu sürücüler başta olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar da park halinde olan araçlarının üzerini battaniye ve kartonlarla örterek doludan korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu daha sonra yerini sağanağa bıraktı. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için iş yerleri ve çatı altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle ara sokaklar göle döndü.




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