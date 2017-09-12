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12 Eylül 2017 09:01

Düğünlerde asırlık yol kapatma geleneği traktörlerle yaşatılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla kır düğünü yapılan illerin başında gelen Ağrı’da, vatandaşlar baba ocağından ayrılan gelinler için yolları taşlarla ve traktörlerle kapatarak, gelin götürmenin o kadar kolay olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Düğünlerde asırlık yol kapatma geleneği traktörlerle yaşatılıyor

12 Eylül 2017 09:01


Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Ağrı’da bu yıl yüzlerce çift mutlu bir hayat kurmak üzere yapılan düğünlerle dünya evine girdiler. Temmuz ayından itibaren başlayan düğün sezonu tüm hızıyla devam ederken, et yemeklerinin bolca yapıldığı düğünlerde onlarca vatandaş orkestra eşliğinde gece yarıların kadar halay çekerek eğlenmeye çalışıyorlar.


Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü’nde ikamet eden Emrah Deniz adlı vatandaş, 2 yıl önce Balıksu Köyü’nde akrabası olan Cansu Deniz ile nişanlandı. Önceki gün konvoy halinde gelini alabilmek için Balıksu Köyü’ne gelen Deniz ailesi ve akrabaları köyde kurulan orkestra eşliğinde bir süre halay çekti. Saat 11.00’de gelin arabasına bindirilen Emrah ve Cansu çifti konvoyla birlikte köyden ayrılmak üzere yola çıktılar. Bu sırada seyir halinde olan gelin arabasında bulunan sağdıç tarafından atılan 5 liralık zarfları almak isteyen çocuklar canlarını hiçe sayarak ezilme tehlikesi geçirdiler. Daha fazla para almak isteyen çocuklar köyün içinde dar sokakları taşlarla kapatarak birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yol kapatma geleneğine yetişkin vatandaşlarda traktörlerle eşlik etti. Traktörlerle köprü üstlerinde ve köyün çıkışında kontak kapatarak yolu kesen vatandaşlar ile sağdıcın pazarlığı heyecanlı anlara sahne olurken, para alan vatandaşlar yolu açtı. Bazı vatandaşlar ise yol kapatılırken telefonları ile fotoğraf çektiler. Aşağı Toklu Köyü’nün girişinde bir vatandaşın gelin arabasının yolunu sandalye ile kapatması oldukça dikkat çekti. Köyde orkestra eşliğinde başlayan düğün gece geç saatlere kadar devam etti.




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