(Düzeltme) Ağrı'da çatı yangını!

Edinilen ilgilere göre, dün akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çatı katında kepeğin de etkisiyle büyüyen ve çatının tamamına yayılan yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yangını dış kaplama ve dairelere sıçramadan söndürdü. Yangında oksijen tüpü ve maske kullanan bir itfaiye eri yangından etkilendi.