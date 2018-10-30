İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Düzeltme) Ağrı'da çatı yangını!

Ağrı’da bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale edip yangının büyümeden söndüren itfaiye erlerinden biri dumandan etkilendi...

Edinilen ilgilere göre, dün akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çatı katında kepeğin de etkisiyle büyüyen ve çatının tamamına yayılan yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden ekipler bir saat süren çalışmanın ardından yangını dış kaplama ve dairelere sıçramadan söndürdü. Yangında oksijen tüpü ve maske kullanan bir itfaiye eri yangından etkilendi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.