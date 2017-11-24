Eğitim-Bir-Sen’den tanışma yemeği

Şehit Astsubay Halis Demir Konferans Salonunda başlayan programda Milli Eğitim Şube Müdürü ve Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Fikret Ayaz yaptığı konuşmada, "Öğretmene verilen değer her şeye değer. Öğretmenin meslek itibarının yükseltilmesi yarının aydınlık ufuklarının bir güvencesi olacaktır. Öğretmene atfedilen gün ne yazık ki şekilcilikten öteye geçmeyen törenler, arabesk ve beylik laflardan öteye geçememiştir. Hal böyle olunca da Öğretmenler Günü, bugüne kadar öğretmenlere pratikte herhangi bir katkı sunamamıştır. Oysa Öğretmenler Günü, bir ülkenin geleceğini büsbütün şekillendiren bir hizmeti ortaya koyan öğretmenlerin bir yıllık motivasyonunun yüklendiği ve ülkenin geleceğinin aydınlık olması yönünde bir fırsat olarak değerlendirilebilir, ülkenin ve milletin kazancına dönüştürülebilirdi" dedi.

Öğretmenlerin on yıllar boyunca birbiri üzerine eklenmiş pek çok sorunları bulunduğunu dile getiren Ayaz, "Öncelikle öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Öğretmenlere sunulan maddi imkanların yetersizliği nedeniyle öğretmenlik tercih edilen bir meslek olmaktan çıkmış, üniversite tercihlerinde eğitim fakültelerinin alt sıralara kaymasına neden olmuştur. Öğretmenliğin maddi manevi sorunlarının çözülmesi ve öğretmenliğin yeniden cazip, öncelikle tercih edilen bir meslek haline getirilmesi gerekmektedir. Eğitim Bir Seni; eğitimi, yöneticisi, öğretmeni, şefi, memuru, hizmetlisi; müfredatı, öğrencisi, velisi, sınav sistemiyle bir bütün olarak görmektedir.Bu bütüne ilişkin çalışmalar yapılırken, bu bütünlük göz önünde bulundurulmalı, farklı kesimlerin eleştirileri, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde hiçbir sistem ve uygulama beklenen faydayı vermez, kalıcı olmaz. İstişareye yaslanmayan adımlar atmak, eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak uygulamalarda ısrar etmek, gerilime, huzursuzluğa, strese davetiye çıkarmak, moral ve motivasyonu bozmaktır. Eğitim çalışanlarını tedirgin eden uygulamalar, öğretmeni değerli kılmayan yaklaşımlar başarı getirmez" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Ağrı Başkanı Süleyman Gümüşer, sendika olarak birçok kazanımlar elde ettiklerini, bunun da üyelerinin desteğiyle olduğunu belirtti. Gümüşer, dünyada ve Türkiye’de olup biten yanlışlara sessiz kalmadıklarını herkesin gördüğünü vurgulayarak, "Çalışanların haklarını korumada da elimizden geleni sonuna kadar yaptık. Ama eğitimcilerin sesine kulağını tıkayan yöneticiler yüzünden öğretmen ve akademisyenler hak ettikleri ek ödemeyi alamıyorlardı ve biz sendika olarak yaptığımız girişimler sonucunda bu ek ödemeyi almayı başardık. Birileri bizi hükümetin arka bahçesi olarak görebilir, ama biz gerektiği zaman bize ‘Akıllı Tahta’ değil ‘Akıllı Bakan’ lazım diyerek tepkimizi ortaya koyan bir sendikayız. Bu konuda da mücadelemiz devam etmektedir. Bu bölgede çalışan öğretmenler olarak sizlere minnettarız. Çünkü gerek soğuk kış şartları, gerekse coğrafik zorluklar ve imkansızlıklar sizleri yıldırmadığı gibi büyük bir iştiyakla insanımızın aydınlanması çabasını veriyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.Hepinizi bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, basın mensupları ve öğretmenler katıldı.