Ekmeklerini kömürden çıkarıyorlar

Ağrı’da her yaz mevsimi olduğu gibi bu yılda kömürcüler kış öncesi hazırlıklarına başladı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi kente her gün onlarca tır dolusu kömür geliyor. Kış mevsimine göre fiyatlarında uygun olduğu kentte birçok apartman yöneticisi şimdiden kömürlerini almaya başladı. Kente tırlarla gelen kömürleri boşaltıp kömürcülere ve apartmanlara taşıyan kömür işçileri havaların sıcak ve bunaltıcı olmasına aldırmadan ekmek mücadelelerini sürdürüyor. 29 Ekim Caddesi’nde bulunan kömürcülere tırlarla gelen kömürleri sırt ve kucaklarında saatlerce taşıyan işçiler kazandıkları paralar ile evlerine ekmek götürüyor. İmece usulü sabahın erken saatlerinde kömürcülerde işbaşı yapan işçiler akşam saatlerine kadar kömür taşıyor. Son yılların en sıcak günlerini geçiren kentte işçiler en çokta sıcak havadan olumsuz etkileniyor. Özellikle öğlen saatlerinde sıcak havadan olumsuz yönde etkilenen işçiler ter içinde kalarak kömür boşaltıyor.

‘100 liraya yakın para kazanıyoruz’

Kömür işçilerinden Cesim Öncel, yaklaşık 2 aydır kente tırlarla gelen kömürleri boşalttıklarını ve bu şekilde ekmek parası kazandıklarını söyledi. Kışın soğuk havada yazın ise sıcak havada kömür taşırken oldukça zorlandıklarını dile getiren Öncel, alın teri ile para kazandıklarını belirtti. Ekip olarak çalıştıkların değinen Öncel, “Hayat iyi değil. Havalar çok sıcak ve çalışmakta zorlanıyoruz. Kirada oturuyoruz, aldığımız maaş belli olmuyor. Günde 3-5 tır kömür boşaltıyoruz ve 100 liraya yakın para kazanıyoruz. Biz burada iş olmasını istiyoruz. Ailemizi terk edip gurbette çalışmak istemiyoruz. Bizim için kömürde çalışmak yazın olduğu kadar kışında zordur. Kışın kar altında çalışıyoruz. İş olunca çalışıyoruz, olmayınca da çalışmıyoruz” dedi.