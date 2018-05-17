Ramazan Ayının yardımlaşma Rahmet, bereket ,mağfiret ve Ramazan ayı dini açıdan taşıdığı önemle birlikte müminler arasında sosyal açıdan da yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek olduğu bir ay olduğu için, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi yine güzel bir projeye imza atarak ihtiyaç sahibi aileleri ramazan bereketi ile buluşturdu.

Eleşkirt Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi bünyesinde bulunan Okulun sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü aracılığı ile okul idareci ve öğretmenleri tarafından mahalle muhtarları eşliğinde ilçe merkezinde ikamet eden ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen yardıma muhtaç ailelere ramazan ayında alışveriş yapabilecekleri alışveriş kartı dağıtıldı.