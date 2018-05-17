Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 17:04

Eleşkirt Endüstri Meslek Lisesi ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıttı

Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Ramazan Ayının Gelmesiyle yine güzel bir projeye imza atarak ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi.

Eleşkirt Endüstri Meslek Lisesi ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıttı

17 Mayıs 2018 17:04


Ramazan Ayının yardımlaşma Rahmet, bereket ,mağfiret ve Ramazan ayı dini açıdan taşıdığı önemle birlikte müminler arasında sosyal açıdan da yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek olduğu bir ay olduğu için, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi yine güzel bir projeye imza atarak ihtiyaç sahibi aileleri ramazan bereketi ile buluşturdu.


Eleşkirt Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi bünyesinde bulunan Okulun sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü aracılığı ile okul idareci ve öğretmenleri tarafından mahalle muhtarları eşliğinde ilçe merkezinde ikamet eden ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen yardıma muhtaç ailelere ramazan ayında alışveriş yapabilecekleri alışveriş kartı dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç