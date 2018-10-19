Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde değerler eğitimi

Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurdunda gerçekleşen program İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol İsen tarafından yapılan konuşma ile başladı.İsen programı hazırlayan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdür baş yardımcısı İbrahim Mete başta olmak üzere emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

İlçe milli eğitim müdür vekili Erol İsen'in konuşmasının ardından ilçe müftüsü Kemal Arpacı sohbet şeklinde bir konuşma gerçekleştirdi.Konuşmasına programı hazırlayan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi müdür baş yardımcısı İbrahim Mete başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan İlçe müftüsü Kemal Arpacı gençlere ;Kendilerinde var olan güzelliklerin kıymetini bilme,Allah'ın nimetlerine ve verdiklerine şükredebilme ,öğretmenlere saygının önemi,anne ve babaya saygı,gelişen teknoloji çağında sosyal medyanın insan üzerindeki etkileri ve sosyal medyayı gereksiz kullanmaktan kaçınmanın gerektiği gibi konularla ilgili verdiği örnekler ve güzel diksiyonu ile öğrencileri etkileyen bir konuşma gerçekleştirdi.

İlçe Müftüsü Kemal Arpacı'nın konuşmasının ardından Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi idareci ve öğretmenleri misafirlere aşure ikram etti.

Program toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi erkek öğrenci yurdunda gerçekleşen programa İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol İsen , Okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.