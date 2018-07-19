Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 18:03

Eleşkirt’te 25 büyükbaş hayvan çalındı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Aydoğdu köyünde 25 adet büyükbaş hayvan çalındı.

Eleşkirt’te 25 büyükbaş hayvan çalındı

19 Temmuz 2018 18:03


İddiaya göre, köyde 17 evin toplam 25 adet büyükbaş hayvanı çalındı. Saat 09.30 sularında çoban hayvanların olmadığını fark edince jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerde kamyonet izine rastladı.


Hayvanları çalınan ortaklardan İsmet Yıldız, ’’Ağrı Jandarma bölük komutanı kriminal biriminin gelerek olay mahallinden büyük kamyonete ait olan araç izlerinin olduğunu tespit ettiği aynı bölgede yoğun hayvan izlerinin bulunmasından dolayı hayvanların bu araçla çalınmış olma şüphesini arttırdı’’ dedi.


İlçe merkezinde giriş ve çıkışlarında MOBESE kameraları incelemeye alan jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç