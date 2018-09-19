Eleşkirt'te Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde program düzenlendi.

Eleşkirt Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.Garnizon Komutanlığı ve Eleşkirt belediyesi tarafından çelenk sunulmasının ardından program istiklal marşının okunması akabinde saygı duruşu ile devam etti.Öğrenciler tarafından okunan şiirler sonrasında çelenk sunma programı sona erdi.

Çelenk sunma töreni sonrasında ilçe de bulunan gaziler, kurum amirleri kaymakamlık toplantı salonunda Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından kabul edildi.

Törene, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı,Garnizon Komutanı Yarbay Murat Alankaya, Belediye Başkan yardımcısı Kemal Sarı, Emniyet Amiri Recep Kartal, Jandarma Komutanı Binbaşı Destan Saatcılar, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.