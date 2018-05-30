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30 Mayıs 2018 16:56

Eleşkirt’te Geleceğin Bilim adamları ilk çalışmalarını sergiledi

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe genelinde yapılan bilim fuarları ve Kodlağrı projesi ile hazırlanan projelerin tanıtım sergisinin açılış törenine katıldı.

Eleşkirt’te Geleceğin Bilim adamları ilk çalışmalarını sergiledi

30 Mayıs 2018 16:56


Eleşkirt ilçesinde merkez ve köylerde öğrenciler tarafından hazırlanan TUBİTAK ’ta 14 okuldan toplamda 28 örnek proje katıldığı sergide ayrıca Kodlağrı projesi kapsamında 7 okulda yapılan Robotix ve Stem lego çalışmaları sergilendi.


Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’nın ilçedeki kurum müdürleri ile birlikte açılışını yaptığı bilim fuarı sergisinde öğrencilerin hazırladıkları projeleri tek tek dinleyerek emekleri için teşekkür ederken öğrencilere "Hepiniz geleceğin bilim adamlarısınız! diyerek tebrik etti.




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