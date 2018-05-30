Eleşkirt’te Geleceğin Bilim adamları ilk çalışmalarını sergiledi

Eleşkirt ilçesinde merkez ve köylerde öğrenciler tarafından hazırlanan TUBİTAK ’ta 14 okuldan toplamda 28 örnek proje katıldığı sergide ayrıca Kodlağrı projesi kapsamında 7 okulda yapılan Robotix ve Stem lego çalışmaları sergilendi.

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’nın ilçedeki kurum müdürleri ile birlikte açılışını yaptığı bilim fuarı sergisinde öğrencilerin hazırladıkları projeleri tek tek dinleyerek emekleri için teşekkür ederken öğrencilere "Hepiniz geleceğin bilim adamlarısınız! diyerek tebrik etti.