Eleşkirt'te İlköğretim Haftası

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle yapılan program büyük beğeni topladı.

Eleşkirt Recep Tayip Erdoğan İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda konuşma yapan Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, "Güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. Bu eğitim öğretim yılının Milli Eğitim camiamıza, kıymetli öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza güzellikler getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaymakam Sarı'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler ve ront gösterileri ile devam eden programda Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine gül hediye ederek okula hoş geldiniz karşılaması yapması izleyiciler tarafından büyük takdir topladı.