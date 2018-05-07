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07 Mayıs 2018 17:25

Eleşkirt’te meslek lisesi öğrencilerinden sergi

Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları sergi büyük beğeni kazandı.

Eleşkirt’te meslek lisesi öğrencilerinden sergi

07 Mayıs 2018 17:25


Eleşkirt Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi tarafından her yıl yapılan sergi bu yıl Müdür baş yardımcısı İbrahim Mete ve atölye öğretmenleri tarafından özel ilgi ile hazırlanan birbirinden farklı ve beğeni toplayan eserlerle sergilendi.


Eleşkirt ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Bayram, ilçe Halk Eğitim Müdürü Sadık Çelik ve okul müdürlerinin birlikte açılış kurdelesini kestiği sergide öğrenci ve öğretmenler yaptıkları çalışmaları tanıttılar.


Meslek Lisesi öğrencilerinin yaptığı; akıllı şehir, ahşap gemiler ve uçaklar, trafik sinyalizasyonu, mini buzdolabından kuluçka makinesi, metalden adamlar, insansız kara araçları, su dolum sesi, araç yıkama, sonsuz aynalar gibi çalışmalar beğeni topladı.


Okul öğrencilerinden Taner Güneş, "Endüstri meslek lisesine geldiğimde geleceğe dair ne yapacağımı bilmiyordum. Geldiğimde bütün derslerimi öğrendim. Artık neyi nasıl yapacağımı biliyorum. Hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.Şunu öğrendim ki endüstri meslek öğrencilerine bütün hayatı her şeyi öğretiyorlar" dedi.


Sergi açılışa katılan Müftü Selim Mahalle muhtarı Faruk Göktürk ise, "Meslek lisemizin güzel bir çalışması çocukların emeği boşa gitmemiş anlaşılan. Buraya gelemeyenler gerçekten çok büyük bir şey kaybettiler. Çocuklar gerçekten güzel şeyler yapmışlar. İşte bu çalışmalar öğrencilerimizin en büyük hayali.Hayallerini maket haline getirip güzel bir çalışma sergilemişler. Kendilerini tebrik ediyorum.Bu gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.




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