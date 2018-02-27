Eleşkirt’te öğrencilerden çevre temizliği

Okul bahçesinde başlayan çevre temizliği yürüyüşüne İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Erol Bayram ve Erol İsen’le birlikte okul idarecileri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Ellerinde çöp poşetleri, ağızlarında maskeyle okul önünden Eleşkirt Cumhuriyet Caddesi, Eleşkirt Belediyesi önüne kadar çevre temizliği yapan öğrenciler topladıkları çöpleri belediye binası önünde bulunan çöp arabasına attılar.

Eleşkirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Osman Sarı, "İlçemizde temizliğin önemine değinmek ve daha temiz, sağlıklı bir ortamda yaşamak adına seslerimizi yükseltmek istiyoruz. Eleşkirt Belediyesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa yürütüğü sosyal sorumluluk projesi gereği temizlik kampanyasında amacımız halkımızda ve esnafımızda çevreye olan duyarlılığın önemine değinmektir." dedi.