Eleşkirt'te Polislerden Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına destek

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) ve Kızılay tarafından Kızılay haftası nedeniyle kan bağışı için yapılan ''bir kan bağışına bir fidan '' kampanyası yoğun ilgi gördü.

Sağlık Meslek lisesi öğretmenlerinden Heja Yıldırım'ın yoğun çabası ve öğrencilerin gönüllü olarak görev aldıkları Eleşkirt Sebahattin Sarı caddesinde Mesleki ve Teknik Anadolu sağlık Meslek lisesi önünde açılan Kızılay kan bağışı standına özellikle ilçe emniyet amirliği personellerinin ilgisi dikkat çekti. üniversite öğrencileri ,polis, doktorlar ,sağlık personelleri ,öğretmenler ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesiyle birlikte kan bağışı için vatandaşlar sıraya girdi.

Kızılay tarafından yapılan kan bağışı ve ''bir kan bağışına bir fidan kampanyası'' ile ilgili açıklama yapan Erzurum Kan bağışçısı kazanım uzmanı Turgay Burul, ''Ağrı ve ilçelerinde sürekli olarak yapmış olduğumuz etkinliklere bir yenisini daha ekledik.Bu etkinliklerde bulunan ekibimizin bizim için daha anlamlı kılan tarafı şu ki bu ekibin çalışmalarının başından sonuna kadar değerli okul müdürümüz Baran Vural, öğretmen arkadaşımız Heja Yıldırım ile birlikte proje çalışmalarımızı yürüttük.Bu anlamda burada ilçe jandarma ,öğretmen arkadaşlarımız, ilçe emniyet amirliğinde bulunan polislerimiz ,sağlık çalışanlarımız ve bizlerle gönüllü olarak burada bulunan arkadaşlarla birlikte kan bağışı kampanyamızı devam ettiriyoruz.İçinde bulunduğumuz hafta kan bağışı haftası.Bu haftamız da Orman ve Su işleri bakanlığımızla olan protokolümüzü somut haline getirmek amacıyla yapılacak her ünite kan bağışı için okul ve çevresindeki belirlenmiş olan alanlara bir fidan dikimi yapılacaktır.Burada kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza yapmış oldukları bu destekten dolayı teşekkür ederim'' dedi.

Kızılay tarafından kan bağışı kampanyasına katılım gösteren vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından Kızılay ekibi 70. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde sınıfları gezerek Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verip öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.