Engelliler için 17 bin mavi kapak topladılar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Neslihan Aksu ve Edebiyat Bölümü 1. sınıfı okuyan arkadaşı Özlem Zengin ile birlikte engelliler için binlerce mavi kapak topladılar. Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan iki arkadaş boş zamanlarında oda oda gezerek arkadaşları ve yakın çevrelerinden mavi kapak istediler. Zaman zaman yol kenarları ve çöplerde buldukları mavi kapakları toplayan Aksu ve Zengin kısa bir sürede 17 bin tane mavi kapak topladılar.

Bingöllü olan Neslihan Aksu, üniversite dersleri dışında boş zamanlarının oldukça fazla olduğunu ve boş zamanlarını değerlendirmek istediklerini bu yüzden engelliler için mavi kapak toplamaya karar verdiklerini söyledi. Zaman zaman arkadaşlarının da kendilerine yardımcı olduklarını vurgulayan Aksu, amaçlarının engelli vatandaşlar için toplumsal farkındalık oluşturmakmak olduğunu belirtti. Bu yola girdikleri için karşılarına çok fazla engel çıktığını, ama hiçbir zaman pes etmediklerini dile getiren Aksu, "Biz böyle bir yola girdik. Dolayısıyla karşımıza çok fazla engel çıktı, bize yapamayacaksınız, olmayacak zamanı bitmiş dediler. Bazen yeri geldiğinde çöpleri karıştırdık, oda oda dolaştık, yerde bulduğumuz kapakları aldık. Çok şükür 17 bin tane kapağımız oldu. Biz engellilerle aynı arabalara biniyoruz, aynı yemeklerden yiyoruz, dolayısıyla bizden hiçbir farkları yok. Bunu da özellikle söylemek istiyorum, engelli olmakta bir eksiklik değildir” dedi.

Engelli vatandaşlara acınarak bakılmasının yanlış olduğunu ifade eden Aksu, “Biz mavi kapak topladığımızdan bu yana karşımıza çok sayıda engeller çıktı. Bunlar empati becerisinden yoksun insanlardı. Bize süresi dolmuş, biz hepsini toplayıp yaktık dediler. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik. Bazıları engelli kardeşlerimize acınarak bakıyor, acımak kötü bir kavram biz onlara merhamet ediyoruz. Amacımız engellileri mutlu etmektir. Sonuçta hepimizde birer engelli adayıyız, mavi kapak toplamak için KYK’da oda oda dolaşıyordum, o sırada Özlem arkadaşımla tanıştım. Sağ olsun oda bana çok yardımcı oldu. Amacımız 1- 2 milyon kapak toplamak, sonuçta 4 yıldır burada üniversite okuyacağız. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yolda bazen arkadaşlarım beni görürken mavi kapaklı kız diyorlar. Kendimle gurur duyuyorum, her mavi kapak bizim için bir mutluluktur ve biz mutluluklar çoğalsın diye topladık ve damlaya damlaya göl oluştu” ifadelerini kullandı.

Engelli olmak bedensel olan bir şey değil zihinde olan bir şeydir diyen Aksu, “Çocukluğumdan beri mavi kapak topluyorum, yaklaşık 30-40 bin kapağı başka projelere bağışladık. Şuan elimizde sadece 17 bin tane kapak var, bu bir sandalye almak için yeterli olmayabilir, inşallah toplamaya devam edeceğiz. Sınıf öğretmenliği okuyorum, Ayrıca köy okullarına yardım projelerimiz de var, bunun içinde destek bekliyoruz. Bize mavi kapakta yardımcı olan Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Bey’ede çok teşekkür ediyorum. Biz kapakları sadece Ağrı genelinde toplamadık. Diyarbakır’da spor salonunda tanıdığım arkadaşlarda bana gönderdiler. Memleketim olan Bingöl’de ailem ve arkadaşlarımda kapakları toplayıp bana gönderdiler. Hatta çantamda, cebimde, çekmecelerimde dolabımda her yerde mavi kapak var. Nereye baksam kapak görüyorum. Hiç unutmam Bingöl’den 2 tane mavi kapak buraya getirmiştim” şeklinde konuştu.