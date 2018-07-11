Erzurum Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsünü kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Ankara’nın Pozantı ilçesinde vahşice katledilen Eylül Yağlıkara ve Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde kaybolduktan sonra 18’nci gününde cesedi bulunan Leyla’yı unutmadı. Sürücü otobüsün arka camını Leyla ve Eylül’ün fotoğrafı ile kaplatarak tepkisini dile getirdi. Otobüsün arka camında fotoğrafların altında bulunan duygularını paylaşan sürücü şu sözlere yer verdi, “Anayı evlattan evladı anadan ayıranın da, geride yaşlı gözler yetim çocuklar bırakanın da, doğduğu doyduğu topraklara hainlik edip benim güzel ülkemi bu hale getirenin de canı cehenneme, canı cehennem”.