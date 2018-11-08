Gümrük Müdürü Dara'dan öğrencilere bilgisayar desteği

Doğubayazıt'ta sosyal sorumluluk projeleri ile çalışmalarına devam eden Gümrük Müdürü Dara, köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor. Gazeteci Dursun Boran'ın desteği ile hayırsever iş adamları ile iletişime geçen Dara, kullanılabilir ikinci el diz üstü bilgisayarları maddi durumu yetersiz olan köy çocuklarına dağıtıyor. Geçtiğimiz aylarda çocuklara bilgisayar hediye eden Dara, bu kez de Gürbulak Köyü'nde eğitim gören başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere 8 dizüstü bilgisayar hediye etti. Bilgisayarlarını alan öğrenciler Dara'ya teşekkür etti.

Öğrencileri makamında ağırlayan ve onlara çeşitli ikramlarda bulunan Dara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yapan Dara, “Dizüstü bilgisayar bağışı yapan 6'sı Doğubayazıtlı 2'si İstanbullu olan hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin toplumun diğer kesimlerine bir mesaj vermesini ve herkesin bu tür sosyal sorumluluk çalışmaları yapmasını istiyoruz. Başka alanlarda da bu tür faaliyetler devam edecektir” dedi.