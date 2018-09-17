Gümrük Müdürü Dara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiire klip çekiliyor

Ağrı, Doğubayazıt, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara'dan 15 Temmuz günü için yazılan Recep Tayyip Erdoğan şiirine klip çekilecek.

Ağrı Gümrük Müdürü Dara'nın, 15 Temmuz hatırasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiire klip çekiliyor. Klip için şiiri İstanbul İTÜ Devlet Konservatuarı Şan dersi hocası Emel Şenocak okuyacak. Şiir Külliyenin Facebook sayfasında yayınlanınca yüzbinlerce kişi okudu. Şiirin televizyon kanallarında ve sosyal sosyal medyada yayınlanması için, 2-3 haber spikeri ve 1 şan hocası seslendirme yapacak. Gazeteci Dursun Boran. Şiirin montajının bir haber kanalında yapılmasını sağladı. Cumhurbaşkanına sürpriz yapmak isteyen, Gümrük Müdürü Dara, hangi sesin kullanılacağına yakında karar verileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan o şiir,

Emperyalist dünyada hiç mi hiç sevilmedi;

Tevazuyu nakşetti, kibirle görülmedi;

Hak'tan gayri kimsenin önünde eğilmedi;

Kimsesizler kimsesi Recep Tayyip Erdoğan.

Hırsız ile uğursuz haramzade ise de;

Pensilvanya iblisi “peygamberim” dese de;

Terörün uşakları cehenneme girse de;

Ensesinde nefesi Recep Tayyip Erdoğan.

İman ile ihlası şiar etti nefsine;

Rabiayı savundu bölücünün tersine;

Şecaatle diklendi dünyanın hepsine;

Anadolu efesi Recep Tayyip Erdoğan.

Korku denen canavar dünyasından kayboldu;

Allah'ın adaleti yüreğine kuruldu;

Ezilen milletlerin doğal önderi oldu;

Mazlumların gür sesi Recep Tayyip Erdoğan.

Vatan mevzubahisse ölüm verir mi keder;

İnanırsa bu millet her an peşinden gider;

Alp eren düsturuyla tartışmasız tek lider;

Milletinin reisi Recep Tayyip Erdoğan.