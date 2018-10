Güneş enerjisi ile binanın yüzde 70'ini ısıtıyor

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da Zeki Adıgüzel adlı vatandaş kentte bir ilki gerçekleştirerek 30 dairelik aile binasının çatısına yerleştirdiği 130 tane güneş enerjisi panelleri ile uzun yıllardır hem 24 saat sıcak su elde ediyor hem de kışlık ısınma ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayıp kömürden tasarruf sağlıyor.

Kışın havaların eksi 40 dereceyi bulduğu ve Sibirya soğuklarının yaşandığı Ağrı'da ikamet eden ve 40 yıldır fotoğrafçılık yapan Zeki Adıgüzel adlı vatandaş 1988 yılında doğal yollarla elektrik ve güneş enerjisi elde etmek için çalışmalara başladı. Su yatağı bulamadığı için elektrik üretmekten umduğunu bulamayan Adıgüzel, güneş enerjisi üzerine kafa yormaya başladı. Adıgüzel, o dönem ikamet ettiği Sıtkiye Mahallesi'nde bulunan müstakil evinin çatısına 4 güneş enerjisi paneli yerleştirdi. İlk olarak sadece sıcak su elde eden Adıgüzel zamanla panellerin sayısını arttırdı. 2000 yılından sonra akrabaları ile birlikte Fırat Mahallesi çevre yolunda 30 dairelik bina yapan ve buraya taşınan Adıgüzel, binanın çatısına da güneş enerjisi panelleri yerleştirmeye başladı. Adıgüzel, aylarca süren çalışmanın ardından çatıya 130 panel yerleştirdi. Çatıyı panellerle dolduran Adıgüzel, binada bulunan dairelerin tamamına sıcak su vermeye başladı. Sistem üzerine kafa yoran Adıgüzel, ilk defa keşfettiği bir yöntemle sıcak suyu binanın kaloriferine bağladı. Uzun yıllardır dairelerin tamamına sıcak su veren Adıgüzel, aynı zamanda kışın ısınma ihtiyacının yüzde 70'ini güneş enerjisinden elde ederek Ağrı'ya örnek oluyor. Öte yandan son zamanlarda fiyatı ikiye katlanan kömürde Adıgüzel'i etkilemiyor. Yıllık sadece yüzde 30 kömür alan Adıgüzel, binasına doğalgaz çektirmiyor.

‘Güneş enerjisini Ağrı'ya getiren ilk kişi benim'

Ağrı'da yeniliklerin adamı olarak bilindiğini söyleyen Adıgüzel, kente her zaman bir yenilik getirmek istediğini dile getirdi. Her zaman yeni şeyler bulmak için çaba sarf ettiğini belirten Adıgüzel, “Su yatağı bulabilseydim evimin elektriğini üretecektim. Güneş enerjisini Ağrı'ya getiren ilk kişi benim. İnsanlar yeter ki yerinde durmasınlar, yeter ki bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Mutlaka bir sonuca varırlar. 1988 yılında mahallede bulunan evimin üstüne 4 tane panel bırakarak başladım. Daha sonra bunu 16'ya çıkardım. Ardından evimiz şehrin dışına taşınınca binanın çatısına 130 güneş enerjisi paneli yerleştirdim. 4 mevsim boyunca 24 saat 30 dairelik binanın sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda çevreye zarar vermeden tamamen güneş enerjisini kullanıyoruz. Zaten ülkemiz enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Tüm enerjiyi dışarıdan alıyoruz. Ağrı'da kışın zaten hava eksi 40 derece civarındadır. Sularımız zaten soğuktur. Tavsiyem odur ki her evin üzerinde 3-5 tane güneş paneli olsun” dedi.

Güneş enerjisi panellerinin kışın eksi 35 derecelerde donmaması için antifiriz kullanan Adıgüzel, panellerin kurulumunu tek başına yaptığını vurguladı. Dünya da evini güneş enerjisi ile ısıtan ilk kişinin kendisi olduğunu savunan Adıgüzel, “Ayrıca ben bu güneş enerjisi panelleri ile evleri de ısıtıyorum. Kömür beni çok etkilemiyor çünkü ben güneş enerjisini kaloriferlerde de kullanıyorum. Güneş enerjisi ile kömürden yüzde 70 tasarruf sağlıyorum. Panellere otomatik devreler hazırlamışım kışın o şekilde dairelerimizi ısıtıyoruz. Bu kurulumu tamamen tek başıma yaptım. Buna emin olabilirsiniz çünkü 1980'li yıllarda Ağrı'da güneş enerjisi denen bir şey yoktu. Fazla abartmış olmayayım belki Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yoktu. O dönem ustalarda Ağrı'ya gelmedikleri için bunun kurulumunu tamamen ben yaptım. Diğer evde kurduğum gibi burada da farklı bir şekilde kurulum yaptım” ifadelerini kullandı.

‘Belki de dünya da evini güneş enerjisi ile ısıtan ilk kişi benim'

İlk başladığı dönemlerde vatandaşları evine getirip binanın güneş enerjisi ile ısıtıldığını anlattığını ancak Vatandaşların buna inanmakta güçlük çektiğini anlatan Adıgüzel, kışın daha çok güneş enerjisinden yararlandıklarına dikkat çekti. Binaya doğalgaz çektirmeyeceğini ifade eden Adıgüzel, “Ben kışın daha çok enerji elde ediyorum. Panelleri farklı bir açı üzerine ayarladım. Bu açıdayken kışın daha fazla enerji sağlıyorum. Yazın her halükarda ısı zaten vardır ama, önemli olan ışın ısıyı elde etmektir. Ben bu enerji ile bir daireyi tek ısıtmıyorum, 30 daireyi ısıtıyorum. 1990 yılından bu yana belki de dünya da evini güneş enerjisi ile ısıtan ilk kişi benim. Bide Ağrı şartlarında eksi 40 derecede güneş enerjisi olacak şey midir?. Bazen başka arkadaşlarımı eve getiriyorum. Diyorum gelin suyun sıcaklığını görün bana diyorlar ‘yok sen bu suyu kömürle ya da yada elektrikle ısıtıyorsun' diyorlar. Allah'ın verdiği güneş ile ısıtıyorum. Tabi milleti buna inandırmak çok zamanımı aldı. Belki de bazı insanlar hala bunun farkına varmamışlar. Ama imkanlarım dâhilinde hep anlatıyorum. Bunun ne kadar faydalı olduğunu ve enerjinin bedavadan geldiğini anlatıyorum. Benim şu anlık doğalgaza ihtiyacım yok. Ben çatıya çıktığım sürece binamıza doğalgaz çekmeyeceğim. Çünkü bu paneller fazlasıyla bana yetiyor” şeklinde konuştu.