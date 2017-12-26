Hasta olan vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Ağrı’da geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava yerini yağmura bıraktı. Gündüzleri hava sıcaklığının 3 dereceyi bulduğu kentte güzel havaya aldanarak ince kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş hasta oldu. Aktarların yolunu tutan vatandaşlar ıhlamur, tarçın, zencefil ve kuşburnuna yoğun ilgi gösterdi.

Kent merkezi Vali Konağı Caddesi’nde yaklaşık 17 yıldır aktarlık yapan Caner Altın, son günlerde ıhlamur ve zencefil başta olmak üzere birçok bitkinin satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Satışların ikiye katlandığına dikkat çeken Altın, "Kışın soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıklarda zencefil, havlıcan, kuşburnu, karanfil ve ıhlamuru tavsiye ediyoruz. Kökler kaynadıktan sonra ıhlamuru üzerine atıyoruz ve 10 dakika demlemeye bırakıyoruz. Demledikten sonra günde 3 öğün birer çay bardağı içebilirsiniz ve içine de bal atmayı kesinlikle unutmayınız, çünkü bal özellikle bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu zinde tutar. Mide rahatsızlıkları olan insanlar için özellikle kudret namını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda saç dökülmeleri ve cilt hastalıkları için her türlü bitkisel ürün tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Tabi ki bilinçli bir şekilde tavsiye ediyoruz ve müşterilerinde bilinçli bir şekilde tüketmesi lazım. Kış çaylarının olmazsa olmazlarından ıhlamuru tavsiye ediyoruz bunun yanı sıra tarçın, zencefil, havlıcan, karanfil, kuşburnu, karabiber çok satılıyor. Özellikle karabiber hastalıklara karşı kışın vücudu ısıtır, aynı zamanda yaş zencefil dediğimiz bir ürünümüz var, onu da kazıp rendeleyip bal, yoğurt ve pekmezle tüketebilirsiniz. Özellikle bal da çok satılıyor, bitki çayı içine yemek için vücudun direncini arttırmak için. Zaten bal bir şifa kaynağıdır" dedi.

Müşteriler kentte havaların kimi zaman çok soğuk kimi zaman da sıcak olduğunu belirterek sık sık hastalandıklarını, bu yüzden aktarlardan soğuk algınlığından korunmak için ıhlamur, karanfil ve zencefil aldıklarını ifade etti.