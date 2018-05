İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dinçer’den Yurt Ay Der’e ziyaret

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, İbrahim Çeçen Vakfı Projeler Koordinatörü Ayça Jones ve İbrahim Çeçen Vakfı İl Temsilcisi Güven Karakaya ile birlikte Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik’i ziyaret etti. Yurt Ay Der Başkanı Çirik ve yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Duman ile Mehmet Şükrü Barlak tarafından karşılanan Dinçer, dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Çirik, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. İbrahim Çeçen Vakfının binlerce üniversiteli öğrenciye burs verdiğini ifade eden Çirik,”Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara her zaman çeşitli yardımlarda bulundunuz. Üniversite gençliğinin tümsel gelişimine katkıda bulunmak adına birçok proje geliştirdiniz. Gülen yüzünüz ile birçok gencin idolü durumundasınız. Siz ve diğer değerli akademisyenlerin varlığı bizi,şehrimizi daima güçlü kılacaktır. Bir Ağrılı gibi her zaman buraya gelerek sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldınız. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini sağlayarak gençlerin ve çocukların kalbine dokundunuz. Başta İş Adamı İbrahim Çeçen’e, size ve vakfın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun”dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Çirik’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Dinçer ise, “ Hedefimiz, ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm üreten, eğitim, spor, sağlık ve kültür gibi birçok alanda Türkiye’nin kalkınmasına yardımcı olan, sosyal düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, Türkiye’nin her ilinde faaliyet gösteren öncü bir kuruluş olmaktır. İbrahim Çeçen Vakfı, eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat alanlarında farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüttüğü projelerle, ülkemizde yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda tüm ülke çapındaki faaliyetlerimizin yanı sıra; kurucumuz İş Adamı Sayın İbrahim Çeçen’in de doğup büyüdüğü Ağrı ili pilot bölge olarak seçilmiştir. Vakfımız, Türkiye’nin her ilinden ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu vermektedir. İbrahim Çeçen’in 1984 yılında şahsen vermeye başladığı eğitim bursları ile birlikte günümüze kadar binlerce öğrenciye eğitim bursu verilmiştir. Vakfın öncelikleri arasında; Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursları, eğitim kurumlarına katkı ve bağışlar, kültür ve spor aktivitelerine destek, sağlık yardımları yer almaktadır. Bunlara ek olarak okul inşaatı projeleriyle de eğitime destek veren İbrahim Çeçen Vakfı’nın ülkemizde eğitime sağladığı katkının en belirgin göstergesi ve en önem verdiği projesi Ağrı’da yapılan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’dir. Tamamı devlete bağış niteliğinde olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2009- 2010 öğretim yılı itibarı ile eğitime başlamıştır. Fiziksel olarak kampus ve binaların yapılarak bağışlanmasının yanı sıra, İbrahim Çeçen Vakfı olarak sosyal ve kültürel anlamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini, kuruluşundan itibaren destekleyecek projelerin çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. Bu projelerden bazıları; yurtdışı kardeş üniversiteler, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarına destek, AB ve diğer fon kaynaklı projelere destek sağlamak olarak tanımlanabilir. Üniversite eğitimde, kültürde, sosyal alanda ekonomik hayatın canlanmasında lokomotif olacaktır. Ağrı’nın yaşam biçiminin bu üniversite ile birlikte gelişeceğini ve İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden mezun olacak gençlerimizin; ülkemizin her köşesinde ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel geleceğine damga vurmasını hedefliyoruz”dedi.

Ziyarette, yurttan mezun olan gençlere, sokak çocukları, madde bağımlısı ve çalışan çocuklara yönelik ortak proje yürütme kararlaştırıldı. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Çirik, konuklarını yolcu etti.