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02 Temmuz 2018 10:58

İçişleri Bakanı Soylu Ağrı’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu Ağrı’da

02 Temmuz 2018 10:58


Özel uçakla Ankara’dan Ağrıya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı’nda Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Giray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum amirleri ve ilçe kaymakamları tarafından karşılandı. Bakan Soylu, Vali Elban ve beraberindeki heyetle birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine hareket etti.


Bakan Soylu’nun Doğubayazıt ilçesinde geçtiğimiz günlerde PKK’lı teröristlerce katledilen Mevlit Bengi’nin taziyesine katılacağı öğrenildi.




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