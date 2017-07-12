İHA’nın ’15 Temmuz Destanı’ fotoğraf sergisi Ağrı’da açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi iç avlusunda İHA Ağrı Temsilciliği tarafından açılan sergiye Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Alay Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M. Şafii Erim, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, İl Kültür Ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Türkiye İşkur İl Müdürü Gıyas Güven, İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Gazeteciler Cemiyet Başkanı Alaaddin Aslan, Mazlumder İl Başkanı Yüksel Aslan, AKADAD ve İHH İl Başkanı Kerem Engin, Birlik Vakfı İl Başkanı Deniz Altındağ, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, Türk Eğitim Sen İl Başkanı Erhan Çelik, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nizamettin Şahin ve birçok STK temsilcisi ve basın mensupları katıldı.

Serginin açılış kurdelesini Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Gazeteciler Cemiyet Başkanı Alaaddin Aslan, İhlas Haber Ajansı Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç birlikte kesti. Açılış öncesi konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, İHA’nın Türkiye’nin en büyük özel haber ajansı olduğunu söyledi.

Serginin açılışı sonrasında davetliler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları yakından incelerken İHA Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç fotoğraflarla alakalı davetlilere bilgi verdi.

"O gün ve o geceyi, bir kez daha yaşamış olduk"

Sergiyi çok beğendiğini ve tüylerinin diken dilken olduğunu belirten Ağrı Valisi Süleyman Elban, İHA’nın dik duruşu ile tüm ülkenin takdirini kazandığını söyledi. Serginin önemine vurgu yapan Vali, Elban, "Dün 15 Temmuz ile ilgili anma etkinliklerine başlattık, inşallah ayın 16’sına kadar bu etkinliklerimiz ve yapacaklarımız programlar devam edecektir. Geçen yıl 15 Temmuz akşamı çok ciddi hain ve bizim devlet ve millet tarihimizde yaşamadığımız bir alçaklıkla karşı karşıya kaldık. 260’ın üzerinde vatandaşımız maalesef şehit oldu. 2 binin üzerinde vatandaşımız gazi oldu. Rabbim şehit olanlara rahmet etsin. Onların şefaatine bizleri de nail eylesin. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyorum. Ama tüm milletimiz de geçen yıl bu vakitte büyük bir travma yaşadılar ve bu travmayı da millet ve devlet olarak atlatmaya çalışıyoruz. O gün yaşananlar birçok insanımız. İnsanlarımız sokaktaydı, insanların içerisindeydi. O gün yaşlananların hepsi taptaze insanlarımızın hafızasındadır. Ama insan hafızası her zaman her şeyi hatırlamayabilir. Bugün yaşananları bütün çıplaklığıyla, çok ayrıntılı bir şekilde ülkemizin en büyük özel haber ajansı İhlas Haber Ajansı da tamamen kaydetti. Bugünkü açılan bu sergide de bu kaydedilen görüntü ve fotoğrafları gördük. Görüntüler çok etkileyici, tüylerimiz diken diken oldu. O gün ve o geceyi, bir kez daha yaşamış olduk. Ben tarihe kayıt düşmesi anlamında bu yapılan kayıtlardan dolayı da İhlas Haber Ajansını kutluyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğrafların oldukça etkileyici olduğunu dile getiren AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, "İhlas Haber Ajansı sergi ile 15 Temmuz darbe girişimini bize tekrardan hatırlattı. Tüm Türkiye’de şehitleri anma programları var. Biz de Valilik teşkilatlarımız olarak bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Ayrıca da bugün İhlas Haber Ajansı’nın fotoğraf sergisini incelediğimizde tekrardan müthiş duygulu anlar yaşadığımı ifade edeyim. Bunun içinde İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ederim. Burada çok çarpıcı fotoğraflar var. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Asla unutmamamız gerekiyor. 15 Temmuz sıradan bir olay değil. Sıradan bir darbe ve terör saldırısı değil. 15 Temmuz işgal girişimidir. Türkiye’yi tıpkı birinci dünya harbi, Balkan ve Çanakkale harbi gibidir. Bu ülke 15 Temmuz’da halkımızın ayaklanıp kıyam etmesiyle yeni Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda bu halk devrim yaptı. Gerçekten ben buna devrim diyorum. Düşünün eli silahsız çıplak elleri ve iman dolu göğüsleri ile en ağır silahlara karşı mücadele ile canlarını ve kanlarını verdiler. Adeta bile bile, seve seve ölüme gittiler. Öyle bir cesaret ve yürek vardı ki o insanlarda bu vatanı kurtarmanın telaşı ile tanklara F16 uçaklara ve helikopterlere karşı göğüslerini siper ettiler" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz bizim birliğimize ve beraberliğimize sıkılan bir kurşun ve yağan bombalardı"

Konuşmasına İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ederek başlayan AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, "Bildiğim kadarı ile 15 Temmuz ile ilgili darbe girişiminden hemen sonra ilk defa bu resimleri bir fasikül halinde ilk defa yayınlayan İHA olmuştur. Bu resimler ve görseller bütün programlarda ve haberlerde kullanılmıştı. Bunu çok önemsiyoruz, yine hatırladığım kadarı ile 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra bu resimler paylaşıldı. Bununla ilgili yine bir takım sergiler oldu. Tabi, bunların zihinlerde taze kalması için bu tür sergilerin tertip edilmesi çok manidardır. Hem yeni gelen neslimizin bundan sonraki süreçte de her yıl, rutin olarak inşallah bu tür programlar hep icra edilecektir" şeklinde konuştu.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ise serginin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Rektör Karabulut, "Bu önemli günü bize hatırlatan İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’u unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Çünkü 15 Temmuz bizim birliğimize ve beraberliğimize sıkılan bir kurşun ve yağan bombalardı. Dolayısıyla bizler her zaman diri olmalıyız. 15 Temmuz hain darbe planını yapanlara hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü ben bunun bir darbe olarak ta düşünmüyorum. Bu bir iç savaş planıydı. Ülkemizin birliğini beraberliğini bozmak isteyen hain emellerin uşaklığını yapan bir grubun uluslararası ajanlar topluluğunun bir göstergesiydi. Hamdolsun ki milletimiz, bu fotoğraflarda da gördüğünüz gibi basiretini kullanarak sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek bu hain darbe planını başarıya ulaşmasını önledi. Hamdolsun bugün burada bu sergiyi açabiliyorsak bu röportajı yapabiliyorsak bu aziz şehitlerimizin ve muhterem gazilerimizin kanlarına ve canlarına borçluyuz, bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım" diye konuştu.