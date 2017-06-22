Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 22:44

İki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 12 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

İki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 12 yaralı

22 Haziran 2017 22:44


Edinilen bilgilere göre, İkizgeçe köyünde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki aile bireylerinden çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alıı. Yaralanan 12 kişi’den 8’i ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 kişi ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:18
  • Güneş :04:33
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!