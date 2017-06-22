İki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İkizgeçe köyünde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki aile bireylerinden çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alıı. Yaralanan 12 kişi’den 8’i ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 kişi ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.