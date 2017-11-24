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24 Kasım 2017 11:42

İmamı terör örgütünün öldürdüğü ortaya çıktı

Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, dün kafasına kurşun sıkılarak öldürülen Uzunyazı köyü imamının terör örgütü tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İmamı terör örgütünün öldürdüğü ortaya çıktı

24 Kasım 2017 11:42


Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt’a bağlı Uzunyazı köyü yakınlarında yol kenarında, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarmaya ihbar etti. Olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda cesedin Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ’a ait olduğu belirlendi. Ramazan Bozdağ’ın 2 gün önce memleketi Çorum’dan, Uzunyazı köyüne geldiği öğrenildi.


Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, "Terör örgütü tarafından kalleşçe katledilen ilçemiz Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ’a yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.




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