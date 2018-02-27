İran ve Ağrılı sporculardan Metmetçik’e anlamlı destek

Geçtiğimiz günlerde Ağrı ile İran arasında transit minibüs seferlerinin başlamasının ardından İran’dan Ağrı’ya ilk ziyaretçiler gelmeye başladı. Ağrı Valiliği tarafından organize edilen ve Ağrı ile İran arasındaki dostluğun pekişmesi adına İran’ın Tebriz, Urmiye, Xoy illerinden Ağrı’ya gelen 27 kişilik güreşçi kafilesi Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda Ağrılı güreşçilerle dostluk maçı yaptı. Müsabakalar öncesi İranlı ve Ağrılı sporcular "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartı açarak Mehmetçik’e destek verdi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar güreş tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor.

Programda konuşan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Cemil Budak, İran’dan gelen güreşçi kafilesi ile dostluk maçı düzenlediklerini ve müsabakaların oldukça güzel geçtiğini söyledi. Güreş müsabakalarının 1 gün süreceğini vurgulayan Budak, "Komşumuz İran’dan 27 kişilik sporcu kafilesi Ağrı’ya geldiler. Bizimle ikili dostluk maçı yapmak istediler. Sayın Valimize durumu arz ettiğimizde bu müsabakayı yapalım dediler. Ağrı ile İran’ın sınır illeri arasında yapılan ticari, spor ve kültürel anlamda işbirliği protokolümüzde var.bu turnuvada bize destek verip müsabakayı düzenlettirdiği için Sayın Valimiz Süleyman Elban’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.