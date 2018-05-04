İran’da sınır illeri 85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Şahin Alizadeh başkanlığındaki, İran heyeti Maku Fermandarlığı Toplantı Salonu’nda 85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi. İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sevgin, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Gürbulak Gümrük Müdür Vekili Osman Bölükbaşı Dara ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Elban, ‘’Zatıâliniz, değerli heyet üyeleri ve dost kardeş komşu İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve Milleti ile serhat şehirler Maku ve Çaldıran halklarına en içten selam ve kalbi duygularımı belirtirim. Bugünki toplantımızda alınacak kararlar ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her tür terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyor, müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.