Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 13:20

İran’da sınır illeri 85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

İran’ın Maku şehrinde Ağrı Valisi Süleymen Elban ve Maku Fermandarı Şahin Alizadeh başkanlığında 85.

İran’da sınır illeri 85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

04 Mayıs 2018 13:20

Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.


Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Şahin Alizadeh başkanlığındaki, İran heyeti Maku Fermandarlığı Toplantı Salonu’nda 85. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi. İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sevgin, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, Gürbulak Gümrük Müdür Vekili Osman Bölükbaşı Dara ile İranlı mevkidaşları katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Vali Elban, ‘’Zatıâliniz, değerli heyet üyeleri ve dost kardeş komşu İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve Milleti ile serhat şehirler Maku ve Çaldıran halklarına en içten selam ve kalbi duygularımı belirtirim. Bugünki toplantımızda alınacak kararlar ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her tür terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyor, müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç